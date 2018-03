A TORNIMPARTE ARRIVA IL BARATTO AMMINISTRATIVO

TORNIMPARTE. E’ arrivato nei giorni scorsi in Consiglio comunale a Tornimparte il regolamento per la disciplina del “baratto amministrativo” uno strumento che, introdotto oggi in forma sperimentale, potrà, in futuro, contribuire a dare risposte alla grave crisi che attanaglia le famiglie permettendo loro di essere in regola con i tributi. In pratica il cittadino per sanare la propria posizione debitoria svolge dei lavori utili come ridipingere i muri di un edificio comunale, curare i fiori in un giardino, verniciare una staccionata, ripulire le strade ed altro, sulla base di un elenco di progetti approvati.

Il Consiglio ha anche accolto la mozione presentata dall'assessore ai lavori pubblici, Luigi Giammaria, per la riduzione della rivalutazione (legata agli indici ISTAT) degli oneri di urbanizzazione (che rimangono così ben al di sotto di quanto previsto nei comuni limitrofi); ha discusso approfonditamente degli interventi previsti nel Bilancio di Previsione (autoparco comunale, piano di manutenzione stradale straordinaria, efficientamento energetico per la pubblica illuminazione, protezione civile e tanto altro)