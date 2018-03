PESCARA, RUBATI 11 COMPUTER ALL’ISTITUTO DI VIA GIOBERTI

PESCARA. Ladri rubano 11 computer ed un televisore all'istituto comprensivo 'Pescara 5' del capoluogo adriatico, in via Gioberti. I malviventi, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti all'interno della scuola ed hanno prelevato le apparecchiature, non coperte da assicurazione. Sono stati i dipendenti, stamani, all'apertura dell'istituto, ad accorgersi del furto e ad avvertire i carabinieri di Pescara. Indagini in corso per risalire agli autori.