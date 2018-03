APPROVATO PIANO SOCIALE FINO-CERRANO-VOMANO

SILVI. Approvato in Consiglio Comunale il nuovo Piano Distrettuale sociale 2016-218.

La Città di Silvi sarà la capofila del nuovo ambito distrettuale sociale Fino-Cerrano-Vomano, approvato entro il termine del 31 marzo fissato dalla Regione Abruzzo e sarà composto da 14 comuni: Atri, Pineto, Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Basciano, Canzano, Castellalto e Penna S. Andrea.



Il PSD (Piano Distrettuale Sociale) è il documento programmatico con il quale si definiscono le politiche sociali e socio-sanitarie rivolte alla popolazione nell’ambito territoriale coincidente con i Distretti sanitari di Atri e Teramo. Il documento è diretto alla promozione del benessere della persona alla luce dei cambiamenti socio demografici e culturali nonché dei nuovi mutati bisogni della popolazione. Il documento è redatto in coerenza con il Piano sociale regionale 2016-2018 e con le relative Linee guida, articolato nei seguenti assi tematici:



Obiettivi essenziali di servizio sociale; Interventi e servizi per la non autosufficienza; Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto alle povertà; Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, alle nuove generazioni e contrasto alla violenza domestica; Strategie per le persone con disabilità; Strategie per l’invecchiamento attivo; Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia