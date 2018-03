LANCIANO. INCENDIO A OLMO DI RICCO

LANCIANO. Un incendio sta interessando dal pomeriggio di ieri il quartiere Olmo di Riccio a Lanciano. Le fiamme, alte fino a dieci metri, sono partite dal sottostante vallone ricco di querce, profondo un centinaio di metri, e si sono propagate per un fronte di circa un chilometro. Sulla collina ci sono alcune ville che sono state lambite dalle fiamme. Allertati anche gli elicotteri, uno arrivato da Rieti e poi rientrato per avaria, un altro giunto da Pescara alle 19:20. Al momento non è stato necessario far evacuare le abitazioni. L'intervento di spegnimento è ancora in atto.