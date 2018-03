ECOLAN, FINAMORE NUOVO PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SOCI

LANCIANO. Ultima assemblea gremita per la Ecolan spa: tre convocazioni per votare il nuovo statuto societario, insediare il nuovo comitato unitario dei soci per il controllo analogo, riconfermare il cda e collegio dei revisori.

La modifica dello statuto ha portato al rinnovo del comitato unitario dei soci e alla riconferma delle cariche istituzionali.

Dopo l'assemblea straordinaria il nuovo Comitato si è insediato e dopo la firma dei patti parasociali ha votato il nuovo presidente: Pino Finamore sindaco di Villa Santa Maria.

Dopo i lavori del Comitato i sindaci si sono poi riuniti per un’ ulteriore assemblea ordinaria che ha riconfermato l'intero Cda: Massimo Ranieri presidente e i due consiglieri Donatella Memmo e Rosanna Antrilli

Confermato anche l'intero Collegio dei Revisori composto da Fabrizia Cesa, Francesco Di Lello e Antonino Ianieri che continua ad essere il presidente.

«Ancora una volta i sindaci, al di là di ogni appartenenza politica, hanno lavorato insieme con passione per la crescita della società e si confermano essere l’indiscusso motore propulsivo di questa azienda, ha dichiarato il presidente Massimo Ranieri».