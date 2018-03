PESCARA. Arrivano altri 10 ausiliari del traffico.

«Si tratta del secondo gruppo di personale di Pescara Parcheggi che assume la qualifica di ausiliari della sosta – specificano il sindaco Marco Alessandrini, Del Vecchio e la presidente Summa – Un ruolo per poter meglio disciplinare l'attività di Pescara Parcheggi relativamente alla sosta. Controllo, ma anche sanzione per chi non rispetta le regole per la sosta tariffata nella città di Pescara.

Sono dieci le persone che hanno ricevuto il decreto di nomina, che vasnno ad aggiungersi ai 14 nominati in precedenza. Si tratta di unità formate dalla Polizia Municipale, che saranno una sorta di front office civile per l'utenza dei parcheggi della città.

E' un passo che speriamo ci consentirà di andare avanti con le stabilizzazioni. Il passo successivo è strutturale e riguarda la sede di Pescara Parcheggi, che assume sempre di più l'identità di una società di servizi per garantire una utilità aggiuntive per la collettività».



Gli ausiliari nominati sono:



1) Dante Ammazzalupo

2) Cinzia Cicloni

3) Domenico Di Rienzo

4) Fabio Di Rocco

5) Augusto Mazzetti

6) Maurizio Ronca

7) Alessandra Sinelabbe

8) Antonio Tomassetti

9) Guerino Verrocchio

10) Giovanni Cozzi