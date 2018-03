PESCARA. APPROVATI LAVORI STRADALI PER GIRO D’ITALIA

PESCARA. E’ stato firmato ieri e quindi adottato immediatamente il Decreto del Presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di sistemazione delle strade provinciali che verranno percorse dalle squadre di ciclisti del Giro d’Italia, il prossimo 14 maggio.

Le strade sono la SR 539, la SP58, la SP60, la SR487 e la SP 64.

Il finanziamento per i lavori di “recupero del piano viabile in maniera da renderlo idoneo alla percorrenza della gara” sono stati finanziati dal CIPE, come ha comunicato il Presidente della Regione Abruzzo nel dicembre scorso.

Il costo totale previsto è di 1.280.000 euro, così ripartiti:

Importo complessivo delle opere, 985.000,00 €

Totale oneri diretti (inclusi nell’importo delle opere): 150.444,87€

Totale oneri indiretti della sicurezza 1.880,89 €

Importo soggetto a ribasso d’asta: 834.555,13 euro

IVA, spese per autorità e pubblicità, rilievi, accertamenti, indagini, relazione geologica, spese tecniche per accertamentidi laboratorio, collaudo verifiche tecniche: 293,119,11 euro

Importo totale del progetto: 1.280.000,00 euro.



L’ufficio Viabilità della Provincia ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori, in seguito al bando che verrà pubblicato nei prossimi giorni dalla stessa Provincia.