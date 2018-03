LADRI AL CUP DI PENNE: PORTANO VIA 3MILA EURO

PENNE. Ladri in azione nella notte al Cup (Centro unico di prenotazione) dell'ospedale San Massimo di Penne (Pescara). I malviventi, dopo aver forzato la grata di una finestra, si sono introdotti all'interno degli uffici e si sono impossessati di oltre 3mila euro. Ad accorgersi del furto questa mattina sono stati i dipendenti, che hanno allertato i carabinieri. Indagini in corso per risalire agli autori.