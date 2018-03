AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA ACA A SPOLTORE

SPOLTORE. L'Aca ha completato i collaudi degli impianti realizzati per il completamento della rete fognaria di Spoltore. Interventi fortemente voluti dall'amministrazione comunale, che ha sollecitato l'azienda comprensoriale acquedottistica affinché li considerasse prioritari.

L'ampliamento, indicato nel progetto esecutivo, coinvolge via Sangro-via Castellani, in località Santa Lucia, via Torretta, via Carria, via Montesecco e via Prati. I lavori consentiranno a tanti cittadini, anche di aree limitrofe, di collegarsi alla canalizzazione principale: difatti le tubazioni aggiunte vanno ad integrare quelle già esistenti, andando a valorizzare tutto il sistema e aumentando la quota di acque che

finiscono nei sistemi di depurazione. Effettuate le prove idrauliche e la disinfezione delle nuove condotte, sono state collocate le pompe e messe in pressione.