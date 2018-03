ABRUZZO TRASPORTO PUBBLICO. SCIOPERO IL 30 MARZO

ABRUZZO. Nella giornata di giovedì 30 marzo 2017 si potrebbero verificare disagi agli utilizzatori dei servizi della TUA SPA nella sede di L’Aquila a causa dello sciopero indetto dalle segreterie provinciali delle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Faisa Cisal.

Lo sciopero potrebbe comportare la mancata effettuazione dei servizi nelle fasce dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:15 alle ore 20:15.

Tenuto conto delle modalità dello sciopero, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero stesso potrebbe non essere assicurata per alcune corse in partenza nelle fasce orarie da garantire.