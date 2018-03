SAN GIOVANNI TEATINO, CONTROLLI DEI CARABINIERI: SANZIONI PER ESERCIZI PUBBLICI

SAN GIOVANNI TEATINO. Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Stazione di Sambuceto di S.G.T., unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Pescara e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Chieti, nell’ambito di servizi coordinati finalizzati al controllo del territorio e degli esercizi pubblici nel comune di San Giovanni Teatino, hanno riscontrato proceduto ad effettuare numerose contestazioni in materia di lavoro irregolare e sanità nei confronti di 3 locali del posto.

In particolare è stata riscontrata, per ognuno dei locali –un ristorante e 2 bar- la presenza di un lavoratore non in regola, per una sanzione di € 3000 per ognuno.

Per il ristorante ed uno dei bar è inoltre scattata la sospensione dell’attività per irregolarità sanitarie accertate dagli specialisti del NAS, quali: assenza di prescritte registrazioni/notifiche all’autorità sanitaria competente, locali dell’esercizio in assenza di requisiti igienico-sanitari e strutturali, omessa predisposizione del piano di autocontrollo aziendale di cui al sistema H.A.C.C.P., omessa fornitura al consumatore di informazioni circa la presenza di allergeni nelle sostanze alimentari somministrate, mantenimento in servizio di personale con attestato di alimentarista scaduto di validità.

Tali inadempienze, oltre alla sospensione dell’attività sino a ripristino delle condizioni di legge, hanno comportato anche la comminazione di sanzioni pecuniarie di svariate migliaia di Euro.