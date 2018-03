FRANCESCO D’AMORE NEO PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DEL PARCO SIRENTE VELINO

NOMINE. L’AQUILA. E’ stato eletto ieri all’unanimità il nuovo presidente della Comunità del Parco Regionale Sirente Velino.

Si tratta del sindaco di Fagnano Alto (AQ) Francesco D'Amore. Il vice presidente è l’assessore del comune di Celano Ezio Ciciotti. Il neo presidente ha ringraziato tutti i colleghi sindaci della fiducia riposta nella sua persona e ha dichiarato che con questa elezione «vi è oggi finalmente una figura istituzionale che potrà rappresentare, in modo unitario, le richieste dei sindaci del territorio del parco in tutte le sedi istituzionali».

Il suo obiettivo, come richiesto dall'assemblea, sarà quello di riprendere immediatamente le trattative con l'assessore regionale ai Parchi Donato Di Matteo e con tutte le altre cariche istituzionali «per poter giungere finalmente all’approvazione della riforma già condivisa del Parco regionale Sirente Velino e porre fine a questo ennesimo commissariamento restituendo così funzionalità e dignità a questo parco regionale che oggi è visto dalle popolazioni che ci vivono solo come un freno e un vincolo e non come un'opportunità di sviluppo e di economia ecocompatibile».