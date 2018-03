FURTO ALLA CONCESSIONARIA, AI DOMICILIARI IL RESPONSABILE

CRONACA. AVEZZANO. Il Tribunale di Avezzano ha convalidato l’arresto di Luca De Luca, pluripregiudicato, arrestato nella notte del 20 marzo per il furto di un autoveicolo presso la concessionaria Di Marco di Avezzano.

L’uomo, difeso dell'avvocato Gianluca Presutti è stato posto ai domiciliari sebbene il pm Maurizio Maria Cerrato avesse chiesto la custodia cautelare in carcere.

De Luca arrestato più volte in passato per svariati reati (furto, ricettazione e tentato omicidio) era stato fermato dai Carabinieri di Tagliacozzo mentre si trovava sull'autoveicolo rubato poche ore. Al momento dell'intervento dei Carabinieri insieme all'uomo c’era anche una donna (a carico della quale non è stata formulata alcuna imputazione).