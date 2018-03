FRANCAVILLA. DAL 27 MARZO NAZIONALE CICLISMO PARALIMPICO IN RITITO

FRANCAVILLA. La Nazionale di ciclismo paralimpico in ritiro, in Abruzzo, a Francavilla al Mare (Ch), dal 27 marzo al 2 aprile prossimi. E, la presenza di questi campioni delle due ruote, sarà anche l'occasione per promuovere lo sport tra i giovani. La conferenza stampa di presentazione delle iniziative, a cura dell'Addesi Team Cycling, capitanato dal plurimedagliato atleta della Nazionale, Pierpaolo Addesi, di Torrevecchia Teatina, si terrà il prossimo 24 marzo al Museo Michetti (Mumi) a Francavilla al Mare, alle 11. Alla conferenza saranno presenti il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani; l'assessore comunale allo Sport, Rocco Alibertini; il presidente nazionale della Federazione ciclistica italiana, Renato di Rocco e il suo vice Rocco Parmeggiano; il commissario tecnico della Nazionale paralimpica, Mario Valentini; il presidente regionale della Federazione ciclistica italiana, Mauro Marrone; Antonio Menicucci, responsabile regionale settore ciclismo giovanile, e infine Mauro Valentini organizzatore in Italia di prove di Coppe del mondo di paraciclismo. Si parlerà della settimana della Nazionale, dell'incontro con le scuole in un convegno a cui saranno presenti diversi atleti, della gara dei giovanissimi organizzata per l'occasione e di altri eventi in programma.