SAN SALVO. RAPINA A DISTRIBUTORE

SAN SALVO. Ha fruttato poco più di seimila euro la rapina avvenuta ieri sera verso le 22 di ieri al distributore 'Esso' sulla Ss 16 a San Salvo marina. Poco prima della chiusura due uomini incappucciati con una pistola si sono fatti consegnare dall'unico dipendente il denaro presente in cassa. I rapinatori si sono poi allontanati a piedi verso la retrostante pinetina dalla quale erano sbucati. Per raccogliere informazioni utili a individuare i responsabili sono giunti i Carabinieri della locale stazione. Già nello scorso novembre la stessa attività fu presa di mira da due uomini armati di coltello che portarono via l'incasso della giornata. (