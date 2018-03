PESCARA. Aperto da ieri il parcheggio realizzato nell'area di via Fonte Romana sgomberata nel maggio scorso, perché occupata abusivamente per anni. A fronte di quello sgombero è stato realizzata una nuova area di sosta a servizio dell'ospedale che e della zona che è densamente abitata e che da oggi potrà ospitare 55 stalli normali e 3 per disabili.