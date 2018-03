ANCORA UN’AUTO IN FIAMME A CHIETI

CHIETI. Ancora un incendio di auto a Chieti dove nella zona industriale il fuoco ha distrutto un'auto parcheggiata. Sul posto i Vigili del Fuoco che indagano sulle cause. Al momento non si esclude alcuna ipotesi anche alla luce degli episodi di incendi con ogni probabilita' dolosi di auto e di un'edicola in pieno centro data alle fiamme. In quest'ultimo caso, le videocamere di sorveglianza istallate nella zona hanno ripreso un piromane nell'atto di innescare le fiamme nel locale.