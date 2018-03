STALKING: MOLESTA TERAMANA ANCHE CON MMS EROTICI, DENUNCIATO

NERETO. - I carabinieri del Comando Stazione di Nereto, guidati dal luogotenente Amico Ventresca, a conclusione delle indagini avviate dopo la denuncia-querela presentata da una donna 50enne della Val Vibrata, hanno identificato e segnalato in stato di liberta' il molestatore, un 45enne, romano, che nell'arco di circa tre mesi, in maniera continuativa e reiterata molestava la vittima tempestandola di telefonate a sfondo sessuale sull'utenza cellulare ed inviandole sms ed mms con immagini erotiche. La donna, stanca delle continue ed inspiegabili molestie, si e' rivolta ai carabinieri che al termine degli accertamenti tecnici hanno individuato l'uomo denunciandolo per molestie.