COMUNE DI TERAMO: SI DIMETTE L’ASSESSORE LUCANTONI

TERAMO. Dopo quasi tre anni di impegno l’assessore al Comune di Teramo, Francesca Lucantoni ha deciso di rassegnare le dimissioni e di interrompere questa esperienza amministrativa.

«Recentemente, infatti», ha scritto in una breve nota, «si sono appalesati impegni professionali che ho tentato di conciliare con le deleghe all'Istruzione, che oggi più che mai richiedono una presenza costante ed assidua. E' quindi per responsabilità e non già per il venir meno dell'entusiasmo e del rispetto per le 465 persone che mi avevano conferito la loro fiducia nelle elezioni del 2014 che prendo una decisione difficile ma molto riflettuta. Nel ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e accordato fiducia, i dipendenti del Comune con i quali ho avuto il piacere di lavorare, e nella certezza di aver messo il massimo impegno e serietà nella cura degli interessi pubblici che mi sono stati affidati, chiudo questa esperienza, ma senz'altro rifletterò, per il futuro, sulla possibilità di tornare all'impegno politico-amministrativo se le condizioni di vita e di lavoro mi offriranno il giusto e necessario spazio e, ovviamente, se i cittadini lo vorranno».