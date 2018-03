SORPRESI A RUBARE NEL BAR: 4 ARRESTI

SANT’OMERO. E' di quattro persone arrestate per furto aggravato il bilancio di un'operazione condotta questa notte dai Carabineri di Ascoli Piceno. A finire in manette tre albanesi e un italiano, fermati mentre stavano forzando la porta di ingresso di un bar a S.Omero, con tanto di arnesi da scasso e volto coperto. I quattro erano già sotto osservazione da tempo da parte dei Carabinieri di Ascoli nell'ambito di un'indagine più ampia e ieri sera sono stati sorpresi mentre stavano cercando di rubare all'interno dell'esercizio commerciale vibratiano. Nel pomeriggio i quattro compariranno davanti al giudice per il processo per direttissima.