VIABILITA': FONDI DALLA REGIONE PER IL CONSORZIO INDUSTRIALE CHIETI -PESCARA

ABRUZZO. Risorse finanziarie per la manutenzione straordinaria delle strade presenti nelle aree del Consorzio per lo sviluppo industriale Chieti-Pescara. È quanto annunciato dal presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, che oggi, nella sede di Pescara della Regione Abruzzo, ha incontrato il commissario dell'Arap, Giampiero Leombroni, e i componenti del Collegio liquidatori del Consorzio per lo sviluppo industriale Chieti-Pescara, presieduto da Camillo D'Angelo. Il presidente D'Alfonso, dopo aver analizzato la situazione contabile illustrata dai liquidatori, nonché accertato lo stato precario della viabilità dopo il maltempo di gennaio, in particolare per le strade di via Piaggio (Chieti) e via Raiale (Pescara), ha incaricato il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione di reperire i fondi necessari ad attivare la manutenzione straordinaria delle strade del Consorzio industriale Chieti-Pescara, peraltro, da tempo, alle prese con una pesante massa debitoria.