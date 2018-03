TERREMOTO. TERAMO EMANATE ALTRE 38 ORDINANZE DI SGOMBERO

TERAMO. A causa dei danni provocati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, ha emanato oggi altre 38 ordinanze di sgombero. I provvedimenti hanno interessato 36 famiglie, 2 esercizi commerciali, 3 studi professionali delle seguenti zone: Piazza Dante, Castagneto, Vico del Grillo, Via Fonte Regina, Contrada Torre Palomba, Villa Stanghieri, Via Trento e Trieste, Via Saliceti (San Nicolo' a Tordino) e Piano della Lenta. Con una ordinanza sindacale e' stato anche sgomberato l'edificio di proprieta' della Asl Teramo sito in Via Fonte della Noce.