SI GETTA NEL DIRUPO PER SFUGGIRE AI CARABINIERI: ARRESTATO

CHIETI. Ha tentato di sfuggire ai carabinieri gettandosi in un dirupo per nascondersi tra la vegetazione. La sua fuga e' stata breve. I militari lo hanno rintracciato e arrestato. Si tratta di un cittadino romeno di 32 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rovigo. L'uomo deve infatti scontare una condanna definitiva a 5 mesi e 14 giorni di reclusione nonche' 120 euro di multa, per il reato di furto aggravato commesso, a Rovigo, nel 2013. L'episodio si e' verificato ieri pomeriggio a San Vito Chietino nel corso di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti. Alla richiesta di esibire i documenti, il romeno ha dapprima declinato false generalita' e poi ha tentato di dileguarsi gettandosi in un dirupo per nascondersi tra la vegetazione circostante. Il 32enne e' stato condotto presso la casa circondariale di Lanciano. L'uomo e' stato anche denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalita'