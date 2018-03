STAVA PER RAPINARE DI NUOVO: ARRESTATO A VASTO

VASTO. Lo hanno arrestato mentre si preparava a compiere una nuova rapina ai danni di un bar in via Alessandrini a Vasto. Sono stati i Carabinieri a riconoscerlo dalle immagini del sistema di videosorveglianza del bar Alba in corso Italia dove il giorno prima si era fatto consegnare dalla barista 200 euro in contanti con la minaccia di una pistola, poi risultata caricata a salve e senza il tappo rosso.

I Carabinieri della Compagnia di Vasto hanno arrestato con le accuse di tentata rapina e rapina un uomo di 50 anni, di origini campane, del quale sono state rese note solo le iniziali, M.I. «Eravamo già sulle sue tracce - ha dichiarato il maggiore Giancarlo Vitiello - e lo abbiamo bloccato in un altro bar. E' stato riconosciuto dalle immagini che avevamo visionato dove si vede che dopo aver consumato una bibita si fa consegnare i soldi dalla barista. Anche in via Alessandrini si preparava al colpo con le stesse modalità operative».