POLFER SULMONA, MINISTERO HA DECISO LA CHIUSURA. PEZZOPANE: «SPERIAMO ANCORA»

SULMONA. Nonostante i ripetuti tentativi fatti in questi mesi, il governo ha deciso di chiudere definitivamente la Polfer di Sulmona, dando l'ennesimo schiaffo al territorio.

Ieri mattina, nel tentare un'ultima mediazione sulla deroga, la senatrice sulmonese Paola Pelino ha ricevuto dal ministero degli Interni la brutta notizia sulla irremovibilità della decisione.

«Un esito che mi amareggia molto», ammette la parlamentare.

«Mi sarei aspettata una iniziativa più forte anche da parte della Regione e dell'unico esponente abruzzese del governo nazionale, che si sono invece limitati solo a timidi interessamenti a mezzo stampa».

«Il presidio Polfer di Sulmona non puo' chiudere. Il ministero dell'Interno farebbe un grave errore», le fa eco la senatrice del Pd Stefani Pezzopane che assicura: «siamo ancora al lavoro con il presidente della Regione D'Alfonso per evitare che la citta' perda un avamposto importante per la sicurezza e la prossima settimana ci sara' un ulteriore incontro. Il nostro intervento e' in linea con quanto abbiamo gia' ottenuto in materia di giustizia, con la proroga al 2021 del tribunale. Continua il nostro impegno per Sulmona. Sappiamo che e' difficile prevedere eccezioni ad un piano nazionale gia' tutto realizzato, ma vogliamo insistere ancora».