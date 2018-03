PESCARA, AGGREDISCE POLIZIOTTI: ARRESTATO

PESCARA. Si rifiuta di fornire i documenti e aggredisce i poliziotti. Per questo motivo un 49enne togolese, pluripregiudicato, senza fissa dimora, e' finito in manette ieri sera a Pescara per resistenza a pubblico ufficiale. Nel procedere al controllo degli avventori presenti in un bar in zona viale Bovio, noto per la presenza di soggetti clandestini spesso dediti ad attivita' illecite, gli agenti hanno tentato di identificare il 49enne che era seduto ad un tavolino del locale. L'uomo, pero', si e' rifiutato di fornire i documenti di riconoscimento e si e' scagliato contro due poliziotti nel tentativo di aprirsi un varco per raggiungere l'uscita; non riuscendovi, ha provato a prenderli a calci e pugni provocando la reazione degli agenti che, dopo una colluttazione ed essere finiti tutti su uno dei tavolini del bar, sono riusciti ad ammanettarlo. Il 49enne avrebbe reagito in quel modo, probabilmente, perche' nella tasca custodiva 4 grammi di marijuana e 9,50 grammi di hashish, reato per il quale e' stato deferito all'autorita' giudiziaria.