PD, SI DIMETTE SEGRETARIO DI TERAMO

TERAMO. Murizio Angelotti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di segretario comunale del Pd di Teramo. "La decisione, maturata negli ultimi mesi - spiega in una nota inviata, tra gli altri, al segretario regionale del partito e ai segretari dei circoli di Teramo - trae principalmente origine dalla constatazione che la piu' gran parte degli obiettivi connessi alla mia candidatura, e successiva investitura, sono rimasti inespressi. La mia azione, mirata al rafforzamento dei circoli, al consolidamento e all'aumento della platea degli iscritti, alla tenuta e alla crescita elettorale, alla creazione di gruppi di lavoro tematici per lo sviluppo delle idee migliori per il percorso della nostra citta', e' risultata purtroppo quasi del tutto inefficace e di tale situazione prendo atto con dispiacere.

Ritengo quindi giusto, per il rispetto che nutro per il ruolo e per l'intera comunita' democratica teramana, farmi da parte, anche considerando che siamo ormai a poco piu' di due anni dalla scadenza naturale dell'amministrazione comunale. I miei ringraziamenti - dice l'ormai ex segretario Dem - vanno a coloro che mi hanno sostenuto e con i quali ho lealmente collaborato ed il mio augurio va, in maniera sincera, a chi prendera' sulle proprie spalle l'onore e l'onere della guida del partito cittadino. Io - conclude Angelotti - mi pongo a disposizione, da militante democratico vero, gia' da domani a sostenere come sempre gli organismi ed il partito tutto".