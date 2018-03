AGGREDISCE DIRETTRICE UFFICIO POSTALE CON MARTELLO

AVEZZANO. Aggressione con un martello nell'ufficio postale di Lecce nei Marsi (L'Aquila). Un uomo di 64 anni ha colpito la direttrice che è stata trasportata in ospedale ad Avezzano. Non si conoscono ancora le sue condizioni. E' accaduto intorno alle 14, nell'orario di chiusura degli uffici. Dopo avere sferrato due martellate sulla testa della donna il 64enne è stato disarmato da un dipendente dell'ufficio, rimasto ferito in seguito alla colluttazione. Al momento l'aggressore è in stato di fermo nella caserma dei carabinieri della compagnia di Avezzano, guidata dal capitano Enrico Valeri. Si attende la decisione del magistrato