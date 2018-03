SPOLTORE, ACA AL LAVORO: NIENTE ACQUA IL 9 MARZO

SPOLTORE. L'Aca, azienda comprensoriale acquedottistica, comunica tre ore di interruzione del servizio idrico nel territorio di Spoltore dalle ore 9.00 alle 12.00 del 9 marzo. L'acqua sara' assente per consentire un intervento di manutenzione: saranno interessate le abitazioni in Contrada Frascone, via Avezzano, via Montesilvano, via Sulmona, via Vasto. L'Aca ricorda inoltre che l'orario dell'interruzione e' solo indicativo e potrebbe essere soggetto a minime variazioni.