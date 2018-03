ABRUZZOUE: 10 MLN DI EURO PER RIDURRE INQUINAMENTO CITTA'

ABRUZZO. Per contrastare l'inquinamento atmosferico Bruxelles ai affida alle nuove tecnologie. L'Unione europea, infatti, nell'ambito del Programma Horizon 2020, ha deciso di destinare oltre dieci milioni di euro per l'utilizzo dei camion a celle a combustibile, da impiegare per la raccolta dei rifiuti nelle città con una cattiva qualità dell'aria. L'uso di questi mezzi rappresenta una valida possibilità per sostituire il carburante dei camion a gasolio, con la conseguente e significativa riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Tutte le informazioni sul bando, che scade il 20 aprile, sono reperibili nella sezione Abruzzo in Europa sul sito della Regione Abruzzo. Il bando è qui.