VIA VENEZIA. LAVORI NOTTURNI E NIENTE ACQUA A PESCARA

PESCARA. Cantiere notturno a Pescara per la condotta idrica fra via Firenze e via Venezia, mancherà l'acqua in un ampio perimetro. Dalle ore 21 di giovedì 2 marzo, rende noto il Comune, ricominceranno i lavori di sostituzione di cinque saracinesche della condotta, ubicate all'interno di una "camera di manovra" su via Venezia angolo via Firenze. Sarà interessata dalla mancanza d'acqua l'area compresa fra: corso Vittorio Emanuele, via Silvio Pellico, via Leopoldo Muzii, viale Riviera, via Matteotti, via Paolucci, con probabile calo di pressione anche su vie limitrofe. La durata dell'intervento è stimata in circa 8 ore, salvo complicazioni. Per consentire interventi e transito dei mezzi sarà vietata la sosta nelle vicinanze del cantiere.