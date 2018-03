RAPINA CON MASCHERE DI CARNEVALE ALLE POSTE DI CHIETI

CHIETI. Rapina di due persone, poco dopo l'orario di apertura, nell'Ufficio Postale all'interno del complesso Theate Center, a Chieti. L'uno aveva il passamontagna, l'altro una maschera in gomma. Hanno atteso che andasse via la vigilanza dell'Ivri quindi uno dei due si è avvicinato alla direttrice che stava ricaricando il bancomat e si è impossessato di un sacchetto contenente 12mila euro. I due sono quindi fuggiti facendo perdere le loro tracce. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Chieti.