NINO GAROFALI NUOVO VICE-PRESIDENTE DEL POLO ABRUZZO-ITALY

CRONACA. ABRUZZO. E’ Nino Garofali il nuovo Vice-Presidente del Polo Abruzzo-Italy, polo regionale per l’internazionalizzazione delle imprese abruzzesi, eletto nel corso dell’assemblea dei soci a Pescara nei giorni scorsi.

Nino Garofali, 45 anni, trasaccano, ex-Presidente Consorzio Artigiani di Trasacco ed ex consigliere d’amministrazione del Patto Territoriale della Marsica, è attualmente Vice-Presidente del GAL TERRE AQUILANE, imprenditore nel settore arti grafiche ed editoria, impegnato nelle politiche di internazionalizzazione delle imprese abruzzesi e nelle politiche di sviluppo locale, direttamente impegnato imprenditorialmente in Algeria.