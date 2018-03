COCAINA IN CASA ARRESTATO TRENTENNE

L'AQUILA. - Nascondeva cocaina in casa e in rotoballe di fieno in un campo agricolo poco distante, nella frazione aquilana di Monticchio. Con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un trentenne aquilano è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dell'Aquila, che hanno operato insieme ai colleghi di Tornimparte (L'Aquila). Il trentenne è ai domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima. I militari, intervenuti per una lite tra il giovane e la moglie, insospettiti dallo stato di alterazione dell'uomo hanno deciso di perquisire l'abitazione dove hanno trovato 27 grammi di cocaina suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. Poi hanno controllato anche le pertinenze esterne, in particolare un campo agricolo dove erano riposte otto rotoballe di fieno; sui era stata nascosta altra droga.