ORTONA, NIENTE PIU’ FOGNA IN MARE AL FORO

ORTONA. L’Amministrazione Comunale, nonostante le dimissioni del Sindaco, continua a lavorare nell’interesse della comunità e ottiene un altro importante risultato.

Lo scorso 15 febbraio, presso gli uffici del Consorzio di Bonifica Chieti-Centro, si è tenuta una importante riunione per trovare una soluzione ad un problema che va avanti da decenni e che interessa una quarantina di famiglia di Contrada Foro.

All’incontro hanno partecipato il Sen. Tommaso Coletti ed il Consigliere Comunale Franco Scimò, accompagnati dalla dott.ssa Mariella Colaiezzi e dall’arch. Antonio Di Paolo, in rappresentanza del Comune di Ortona, il Commissario del Consorzio di Bonifica Claudio Ruffini, il presidente della SASI Gianfranco Basterebbe, insieme ai suoi tecnici, ed un tecnico in rappresentanza dell’ATO.

Nel corso dell’incontro si è definita la modalità per mettere in funzione il collettore fognante realizzato dal Consorzio di Bonifica circa 25 anni fa e mai messo in funzione per questioni burocratiche.

Secondo quanto riferito nel giro di qualche mese le quaranta famiglie interessate potranno allacciarsi alla fogna, risolvendo così i disagi affrontati in questi anni.

Dopo il sopralluogo tecnico che sarà effettuato sul posto nella giornata di martedì 21 febbraio, il primo marzo sarà sottoscritta l’apposita convenzione con la quale la SASI assumerà la gestione del servizio fognante e di depurazione del collettore fognante che sarà immediatamente attivato.