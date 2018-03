CADE DALLA SCALA: GRAVE 62ENNE

PENNE. Un uomo di 62 anni è ricoverato all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto in tarda mattinata a Penne. L'uomo si stava occupando dei lavori di manutenzione del tetto dell'azienda agricola di proprietà del figlio, in contrada Villa Degna, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto da una scala facendo un volo di circa quattro metri. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale dal 118, intervenuto con l'elicottero. E' ricoverato nel reparto di Neurochirurgia; i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto, per gli accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Penne e il personale dell'ufficio Tutela e salute nei luoghi di lavoro della Asl.