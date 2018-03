SEVEL. 130 NUOVI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

ATESSA. Sevel ha comunicato oggi che, per fare fronte alle diverse esigenze produttive, lo stabilimento di Atessa (Chieti), leader in Europa per la produzione di veicoli commerciali, farà ricorso a 130 nuovi contratti di somministrazione a tempo determinato.

Attualmente in Sevel, dove dal 1981 sono stati prodotti 5,5 milioni di veicoli commerciali, lavorano circa 6100 dipendenti a tempo indeterminato e, se si considera l’intero indotto, le persone coinvolte dall’attività della fabbrica ammontano ad oltre 12.500 persone

I nuovi 130 operai con contratto di somministrazione si aggiungeranno ai 250 che già attualmente sono impegnati nello stabilimento abruzzese ed ai 290 giovani assunti a tempo indeterminato all’inizio del 2016.