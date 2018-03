SCUOLE. DA OGGI L’IPSAA DI CEPAGATTI AL CENTRO AGROALIMENTARE

PESCARA. Da questa mattina, i 69 studenti dell’istituto IPSAA di Cepagatti sono nelle aule allestite nella sede del Centro Agroalimentare “La Valle della Pescara”, a Villanova, al primo piano e al piano terra dell’edificio.

Dopo la sospensione dell’attività didattica dei giorni, 2, 3, e 4 febbraio, e la ripresa a singhiozzo dei giorni successivi, sanata con attività alternative rientranti nel progetto di alternanza scuola/lavoro, i ragazzi sono stati fatti entrare nei locali adibiti ad aule, pronte già da ieri, dopo i necessari controlli e allestimenti (le aule sono state dotate di nuovi estintori e di tende).

«Il nostro obiettivo – assicura la consigliera provinciale Annalisa Palozzo – è quello di riprendere l’anno scolastico nella sede storica di Villerea, dopo i necessari lavori di bonifica e ristrutturazione dell’ala dell’edificio destinato alla scuola. Come è stato già detto, l’istituto di Villarea di Cepagatti non ha subìto danni strutturali ma esclusivamente di infiltrazione di acqua, che tuttavia necessitano di interventi approfonditi per la totale funzionalità. Mi rendo conto che il trasferimento ha costituito un disagio per i ragazzi e le loro famiglie, per il personale docente e non docente della scuola, ma questa provvisorietà durerà il meno possibile, e comunque ne parleremo presto in un tavolo che sarà convocato la prossima settimana in Provincia».