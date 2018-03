COLLELONGO. SCIVOLA DALLA SCALA E MUORE TRAFITTO

COLLELONGO. È scivolato da una scala ed è caduto su una recinzione ferendosi gravemente ad una gamba. Si tratta di un anziano residente a Collelongo, di 80 anni, che, mentre effettuava lavori domestici nel giardino della sua abitazione, ha perso l'equilibrio ed è stato trafitto da uno spuntone metallico del cancello. Sul posto sono intervenuti subito gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo, gravemente ferito ma non in pericolo di vita, in ospedale.