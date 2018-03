PIANELLA. SVENTATO FURTO NELLA NOTTE

PIANELLA. Notte di ricerche per i militari della Stazione di Pianella che, mentre pattugliavano il territorio, hanno notato una macchina transitare ad alta velocità. Il veicolo ha attirato l’attenzione dei Carabinieri, i quali, in località Astigano, si sono messi subito sulle tracce del veicolo intanto sparito. Le ricerche, condotte con il supporto dei Carabinieri di Cepagatti, Spoltore e di Pescara, hanno consentito di sventare un furto in abitazione nella frazione, poiché intorno alle ore 22.30 hanno localizzato la macchina, una Suzuki Vitara, nascosta nelle campagne, aperta, con ancora sul sedile posteriore gli attrezzi da lavoro: un piede di porco, funi e attrezzi da officina. I militari hanno accertato che i malviventi stavano tentando di forzare una finestra di un’abitazione a piano terra, desistendo però a causa dell’arrivo delle pattuglie, dileguandosi poi a piedi per le campagne.

L’auto è risultata rubata il giorno precedente in provincia di Ravenna.