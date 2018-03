LADRI A CASA DEL SINDACO DI CELANO

CELANO. Furto nell'abitazione di famiglia del sindaco di Celano (L'Aquila), Settimio Santilli, la scorsa notte a opera di ignoti. I ladri, dopo aver rotto una finestra sul retro della casa sono entrati nell'abitazione devastandone l'interno e facendo razzia di oro e indumenti. Sempre la scorsa notte, ignoti hanno svaligiato la casa di un ex assessore comunale. I ladri, in questa occasione, hanno portato via una cassaforte. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione per identificare gli autori dei furti.