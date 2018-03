ACQUA. ANCORA PROBLEMI PER UNA DECINA DI COMUNI NEL VASTESE

VASTO. Ancora un problema per i Comuni già penalizzati dalla sospensione della fornitura idrica, qualche giorno fa ( Altino, Archi, Atessa; Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Pollutri, San Buono; San Salvo, Scerni, Villalfonsina, Scerni, Torino di Sangro e Vasto) e ai quali si aggiungono i Comuni di Paglieta e Perano. Stavolta a provocare la rottura di una parte dell'adduttrice est (Perano) sarebbe stato uno smottamento. Una frana provocata quasi sicuramente dalla pioggia. I tecnici della Sasi arrivati immediatamente sul posto stanno lavorando alacremente già da alcune ore per ripristinare al più presto il servizio. I rubinetti, purtroppo rimarranno a secco, probabilmente fino a domani mattina. Una situazione di disagio che si aggiunge a quella già patita dai suddetti Comuni. L'obiettivo è quello di cercare di limitare i danni, dalle ultimissime notizie l'acqua dovrebbe tornare in tarda mattinata.