AVEZZANO, SI INCENDIA CASOLARE ABBANDONATO. INDAGINI IN CORSO

AVEZZANO. Un incendio è divampato la scorsa notte in un casolare abbandonato in via Teramo, ad Avezzano ( L'Aquila). Le fiamme si sono propagate nella struttura ed hanno raggiunto il tetto, distruggendolo parzialmente. Il casolare era usato spesso da migranti come dimora occasionale ed è stato anche scena di un accoltellamento tra due uomini di origine marocchina, avvenuto qualche mese fa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano che nel giro di due ore hanno domato le fiamme. Indagini sono in corso per chiarire la natura dell'incendio.