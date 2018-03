FRANA TERAMO: RAPPORTO IN PROCURA

TERAMO. Dopo la frana che ha interessato la collina di contrada Mezzanotte, con parte del terreno sceso fino al Lotto Zero, e causato la chiusura di un tratto della superstrada in direzione Montorio, la Polizia stradale ha rimesso un primo rapporto sul tavolo del pm di turno, il sostituto Silvia Scamurra. Un rapporto che nelle prossime ore potrebbe portare la Procura a delegare ulteriori attività di indagine, come atto dovuto in seguito all'evento che ha interessato la strada. Strada sulla quale continuano a lavorare i tecnici dell'Anas con l'obiettivo di riaprire quanto prima il tratto interessato.