CRONACA. L’AQUILA. In seguito a un'assemblea sindacale, in programma dalle ore 11.00 alle 13.00, venerdi' 10 febbraio, si potrebbero verificare rallentamenti nel pagamento del ticket e nelle prenotazioni al Cup dell'ospedale di L'Aquila. La Direzione confida nella comprensione degli utenti e si scusa per gli eventuali disagi