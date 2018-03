TERAMO, CROLLA MURO IN CITTA’

TERAMO. Ancora emergenza frane a Teramo città e dintorni dopo il maltempo. All'alba in via Tom Di Paolantonio è crollato un muro di contenimento lungo la strada di accesso alla città dallo svincolo Teramo Centro del Lotto 0.

Il manufatto, in pietra e malta, già reso instabile da infiltrazioni d'acqua e dalle scosse di terremoto, era compreso tra una palestra comunale chiusa e una delle case evacuate e puntellate a seguito delle lesioni provocate dai lavori di costruzione delle gallerie della tangenziale cittadina.

In merito alla statale 80var "Variante di Teramo", chiusa dall'Anas stamattina in entrambe le direzioni tra lo svincolo Teramo Centro e la rotatoria di innesto sulla SS80 "del Gran Sasso d'Italia", sempre sul Lotto 0, si è appurato che il muro di contenimento ha ceduto sotto la pressione di una frana che minaccia un'intera collina nella frazione Mezzanotte. Si sta lavorando sulla provinciale 19/A di Miano che, condizioni atmosferiche permettendo, potrebbe riaprire a senso unico alternato domattina, e sulla 39/A a San Pietro di Isola del Gran Sasso dove ci sono frazioni a rischio isolamento che hanno come unica alternativa una vecchia strada comunale.