MOLESTA DUE BALLERINE, DENUNCIATO PER VIOLENZA

PESCARA. Le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute intorno alle 3 presso un locale notturno di Pescara su segnalazione di un 48enne residente nell'interland pescarese, che lamentava di essere stato picchiato e condotto fuori dal locale dagli addetti alla sicurezza. Gli immediati accertamenti di polizia giudiziaria hanno permettesso di appurare che il richiedente era stato condotto fuori, dopo essersi reso protagonista di spinte e molestie sfociate in violenza sessuale nei confronti di due ballerine del locale. In base alle testimonianze assunte, l'uomo avrebbe intimamente palpeggiato una ballerina e lambito con la lingua un'altra. Il 48enne e' stato enunciato per violenza sessuale.