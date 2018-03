CITTA’ SANT’ANGELO CANCELLA IL CARNEVALE

CITTA’ SANT’ANGELO. Avrebbe dovuto essere la 22esima edizione del Carnevale di 'Ndirucce, ma il 2017 non vedrà lo svolgersi di questa storica e partecipata manifestazione, che come di consueto avrebbe riempito di maschere e allegria il centro storico angolano nelle date del 26 e 28 febbraio. La sua cancellazione dagli eventi del 2017 è un gesto di rispetto e di compartecipazione umana nei confronti delle vittime e dei tragici accadimenti che hanno colpito la nostra Regione in questo mese di gennaio.



A prendere questa opportuna e sentita decisione è stata l’Associazione Palio delle Contrade, nella persona della sua Presidente, di comune accordo con i capo-contrada e naturalmente in sintonia con il Sindaco Gabriele Florindi e l’intera Amministrazione Comunale di Città Sant’Angelo.