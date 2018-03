100 ANNI FA NACQUE TONTODONATI, POETA DIALETTALE ABRUZZESE

ABRUZZO. oggi,2 febbraio 2017 ricorre il centenario della nascita del poeta Giuseppe Tontodonati. considerato tra i principali poeti dialettali abruzzesi del secondo ‘900. Nato a Scafa (PE) il 2 febbraio 1917 e scomparso a Bologna il 6 gennaio 1989, Tontodonati esordì nel 1968 con il volume di poesie in vernacolo abruzzese “Store Paesane” suscitando unanimi consensi di critica a livello nazionale. Vita avventurosa segnata nel periodo giovanile dalla guerra e dalla prigionia nei campi di concentramento in Germania, Tontodonati visse gli ultimi 30 anni della sua vita a Bologna dove fu parte attiva del panorama culturale. Appassionato di pittura Tontodonati fonda nel 1972 il Centro Internazionale delle Arti, con sede nel capoluogo bolognese a due passi dalle due torri, un centro culturale molto attivo fino ai primi anni ’80, dove si tenevano mostre di pittura e recital di poesie. Molte le pubblicazioni, raccolte nell’opera omnia il “Canzoniere d’Abruzzo” del 1986. Per il suo contributo alla divulgazione delle tradizioni e della cultura abruzzese , la Regione Abruzzo lo ha inserito tra i personaggi illustri dell’Abruzzo.

Tra le diverse iniziative previste per l’anno del centenario della nascita , spicca la Borsa di Ricerca dell’Università di Teramo sulla “figura e la produzione poetica di Giuseppe Tontodonati”.