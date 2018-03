MORTO GIANNI CORDOVA

PESCARA. Morto a Pescara presidente Laad Gianni Cordova. Aveva 71 anni, sociologo e presidente della Laad (Lega abruzzese antidroga). Era malato da tempo. A Cordova nel 2015 il Comune di Pescara aveva anche consegnato il "Ciattè d'Oro".

«Pescara perde un padre, un amico, un concittadino, una voce autorevole e sorridente per il mondo del sociale» ha detto il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. «Gianni Cordova ha lasciato un segno nella nostra città per l'impegno nel sociale e per una vita spesa per gli altri senza mai risparmiarsi».